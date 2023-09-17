Перес и Албон вызваны к судьям после аварии на Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и Алекс Албон из «Уильямса» были вызваны к стюардам Гран-при Сингапура из-за инцидента, произошедшего в гонке.
Согласно повторам, Перес выдавил соперника с трассы в попытке пройти по внутреннему радиусу.
Напомним, Перес финишировал восьмым. Его напарник и лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен занял пятое место, показав худший результат в сезоне и прервав рекордную серию из десяти побед подряд. Гран-при Сингапура стал первым этапом в сезоне-2023, на котором «Ред Булл» не смогли оказаться на высшей ступени пьедестала почёта.
Гран-при Сингапура. Гонка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,812.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,269.
4. Шарль Леклер («Феррари») +21,117.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,441.
6. Пьер Гасли («Альпин») +38,441.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +41,479.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54,534.
9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05,918.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12,116.
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