Перес и Албон вызваны к судьям после аварии на Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и Алекс Албон из «Уильямса» были вызваны к стюардам Гран-при Сингапура из-за инцидента, произошедшего в гонке.

Согласно повторам, Перес выдавил соперника с трассы в попытке пройти по внутреннему радиусу.

Напомним, Перес финишировал восьмым. Его напарник и лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен занял пятое место, показав худший результат в сезоне и прервав рекордную серию из десяти побед подряд. Гран-при Сингапура стал первым этапом в сезоне-2023, на котором «Ред Булл» не смогли оказаться на высшей ступени пьедестала почёта.

Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,812.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,269.

4. Шарль Леклер («Феррари») +21,117.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,441.

6. Пьер Гасли («Альпин») +38,441.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +41,479.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54,534.

9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05,918.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12,116.