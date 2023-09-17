Руководитель «Астон Мартин» объяснил, что произошло на долгом пит-стопе Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвёл итоги Гран-при Сингапура Формулы-1, в котором его команда впервые в сезоне не набрала ни одного очка. Лэнс Стролл снялся с гонки ещё до старта из-за последствий аварий в квалификации накануне, а Фернандо Алонсо получил штраф за пересечение белой линии пит-лейна и на фоне проблем с домкратом на втором пит-стопе финишировал только 15-м.
«Для команды это была трудная пара дней. Сегодня мы выступали только одной машиной, но с нетерпением ждём возвращения Лэнса в Японии. Гонка Фернандо была во многом испорчена во время режима виртуального автомобиля безопасности, когда не удалось чётко сработать с задним домкратом на пит-стопе. Теперь нам необходимо тщательно проанализировать и разобраться, что именно произошло. Но даже без этой проблемы набрать очки сегодня было бы трудно.
Мы продолжим двигаться вперёд и извлечём уроки из этих трудных дней. Перед нами большие задачи — мы должны понять, в чём можно добиться большей эффективности. Впереди долгий сезон — ещё семь гонок, и в каждой из них у нас будут возможности набрать очки», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».
Отметим, что «Астон Мартин», который после первых гонок сезона занимал второе место Кубка конструкторов, теперь располагается на четвёртой строчке и отстаёт от «Феррари» на 48 очков, а от «Мерседеса» — на 72.
Победу на Гран-при Сингапура одержал Карлос Сайнс — для испанца это второй успех в карьере. Вторым финишировал Ландо Норрис, а на третью ступень подиума после ошибки Джорджа Расселла поднялся Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен при старте с 11-й позиции прорвался на пятое место.
Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Японии — пройдёт 24 сентября.
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