Брандл ответил Пиастри по поводу ситуации, которая произошла между ними в Сингапуре

Журналист Sky Sports Мартин Брандл ответил пилоту «Макларена» Оскару Пиастри, который ранее иронично прокомментировал курьёзный эпизод, произошедший с ним перед гонкой Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 17 сентября.

Напомним, Пиастри остановился, чтобы дать интервью журналисту Sky Sports Мартину Брандлу, однако последний внезапно отвлёкся на проходившего мимо Эстебана Окона из «Альпин», чтобы поздравить его с днём рождения.

«Да, извини за это, Оскар, это был не лучший момент на трассе за последние 26 лет. Хотел поздравить Эстебана с днём рождения, когда он проходил мимо, но в этот момент ты активировал DRS и использовал заряд батареи силовой установки, чтобы отбросить меня, словно новичка в австралийском футболе», — написал Брандл в социальных сетях.