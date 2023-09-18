Оруджев не согласился, что Сайнс становится первым номером «Феррари»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев не согласился с мнением, согласно которому испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс может стать первым номером в команде.
«Нет, Карлос не может понизить Шарля до второго номера. Пока было две гонки подряд, где он оказался впереди, но в Монце темп Леклера был лучше. В этот раз разница была. Я бы не делал выводов так быстро. Сейчас они не борются за чемпионат и поэтому могут сражаться друг с другом», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Напомним, Сайнс стал победителем Гран-при Сингапура. Шарль Леклер показал четвёртый результат. В общем зачёте пилотов Карлос сейчас занимает пятое место (142 очка), а Леклер – шестое (123 балла).
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
- 18 сентября 2023
-
17:15
-
16:57
-
16:15
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
14:37
-
14:33
-
13:58
-
13:55
-
13:04
-
12:53
-
12:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:46
-
00:42
-
00:02
- 17 сентября 2023
-
23:39
-
23:27
-
23:01
-
22:57
-
21:57
-
21:27
-
21:15
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:52