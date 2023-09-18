Оруджев не согласился, что Сайнс становится первым номером «Феррари»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев не согласился с мнением, согласно которому испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс может стать первым номером в команде.

«Нет, Карлос не может понизить Шарля до второго номера. Пока было две гонки подряд, где он оказался впереди, но в Монце темп Леклера был лучше. В этот раз разница была. Я бы не делал выводов так быстро. Сейчас они не борются за чемпионат и поэтому могут сражаться друг с другом», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Сайнс стал победителем Гран-при Сингапура. Шарль Леклер показал четвёртый результат. В общем зачёте пилотов Карлос сейчас занимает пятое место (142 очка), а Леклер – шестое (123 балла).

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: