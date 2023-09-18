Перес вошёл в топ-3 по ущербу от гонщиков для команд Формулы-1, Сарджент лидирует

После Гран-при Сингапура авторы Reddit привели ориентировочную статистику ущерба команд в нынешнем сезоне Формулы-1. Антилидером оказался американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу почти в $ 2,8 млн. На втором месте по ущербу канадский пилот Лэнс Стролл, представляющий «Астон Мартин» ($ 2,292 млн). Топ-3 замкнул мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» ($ 2,109 млн).

Статистика ущерба команд Формулы-1 в сезоне — 2023 из-за аварий пилотов:

1. Логан Сарджент («Уильямс») – $ 2,8 млн.

2. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2,292 млн.

3. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 2,109 млн.

4. Пьер Гасли («Альпин») – 1,686 млн.

5. Оскар Пиастри («Макларен») – 1,634 млн.

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 1,587 млн.

7. Шарль Леклер («Феррари») – 1,539 млн.

8. Эстебан Окон («Альпин») – 1,522 млн.

9. Александер Албон («Уильямс») – 1,499 млн.

10. Ник де Врис (покинул «Альфа Таури» по ходу сезона) – 1,180 млн.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1,082 млн.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») – 935 тыс.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 915 тыс.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 867 тыс.

15. Джордж Расселл («Мерседес») – 670 тыс.

16. Ландо Норрис («Макларен») – 620 тыс.

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 525 тыс.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 225 тыс.

18. Валлтери Боттас («Альфа Ромео») – 225 тыс.

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 220 тыс.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?