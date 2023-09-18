Как судьи не наказали Ферстаппена и станет ли Сайнс лидером «Феррари»? Разбор Сингапура

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Сингапура Формулы-1, который впервые за долгое время завершился победой не Макса Ферстаппена.

Спад «Ред Булл» — разовое явление или по ним ударила новая директива ФИА?

Не знаю, но следующая гонка на это даст ответ. Пока же это простое гадание. С одной стороны, да, скорости не было весь уикенд, в том числе во время тренировок в дневное время, но Сингапур — особенная трасса. Помню, во времена своего доминирования «Мерседес» тоже внезапно здесь начинал ехать медленно. Так что все узнаем в Сузуке.

Как объясните аварию Расселла на самом финише гонки?

Джордж просто ошибся. Не думаю, что он копировал манёвр Норриса, тоже коснувшегося стены. Скорее зашёл чуть шире, чем надо. Траектория в том месте одна. Но когда едешь за машиной близко, всегда заходишь чуть шире, чем человек спереди. Во-первых, чтобы выход был лучше (прямее). Во-вторых, чтобы аэродинамическое сцепление терялось чуть меньше. И Расселл просто чуть перестарался. В том месте ты не смотришь на стенку, которой он коснулся: ты смотришь уже внутрь поворота. А возможно, и дальше. Так что просто очень маленькая ошибка в очень неудачном для такой ошибки месте.

Не слишком ли рисковал Сайнс, когда подпускал к себе Норриса в зону DRS?

Раз Норрис его ни разу не смог атаковать, значит, всё было под контролем. Одно дело — обороняться от машины с шинами, близкими по состоянию к твоим, а другое — когда есть разница в составах. Карлос сделал всё правильно.

Сайнс может понизить Леклера до роли второго номера «Феррари»?

Нет, не может. Пока было две гонки подряд, где он оказался впереди. Но в Монце темп Леклера был лучше. В этот раз разница была. Я бы не делал выводов так быстро. Сейчас они не борются за чемпионат и поэтому могут сражаться друг с другом.

Перес получил 5 секунд за контакт с Албоном и ничего — за контакт с Цунодой. Как вам такие вердикты?

Разбирать решения судей в Ф-1 — бесполезное занятие. Никакой стабильности. В одинаковых ситуациях разные пилоты получат разные штрафы. Пять секунд за то, что убрал человека в стенку — это, на мой взгляд, странно. Там всё очевидно.

Ферстаппена не наказали ни за один из трёх эпизодов в квалификации…

Удивлён, что Макса не пенализировали за эпизод на пит-лейне. Остановиться на фаст-лейне на 18 секунд и ничего не получить… Просто невероятно! Блокировка Цуноды? Судьи «были на высоте» в этот уикенд. Как по мне, отработали просто отвратительно.

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Лоусон попал в топ-10 и набрал первые очки. Он уже заслужил контракт на 2024-й?

Лиам выглядит очень хорошо. Здорово, что у него будет ещё одна гонка, и если и там себя проявит, то «Ред Булл» придётся сильно задуматься. Я всегда за молодых и буду рад, если его подпишут.

Как прокомментируете жесточайшую аварию Стролла в квалификации? Правильно ли решили, чтобы он не стартовал?

Не могу знать, правильно решили или нет. Да, Лэнс сам вылез из машины, но никто снаружи не знает, ушибся ли он и был ли болевой шок, раз Стролл так быстро выскочил из болида. А может, ещё что-то было. Возможно, что и «Астон» просто не мог подготовить машину. Когда так снимаются с гонки, значит, есть причины, которые не хотят озвучивать публике. Я не буду спекулировать на тему, правильно или нет: только они внутри знают всю картину.

Cтролл после аварии в квалификации Фото: MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

Выиграет ли «Ред Булл» все оставшиеся Гран-при? Если нет, то от кого ждём побед?

Узнаем в Японии, но теперь этот вопрос утратил прежний интерес. Все гонки они уже не выиграли. Понятно, что чемпионат всё равно в одну калитку, чемпионство Макса — тоже вопрос времени. Ну и в чём разница, выиграют они ещё семь гонок подряд или две? Они же уже выиграли 15, не так ли? Но если потеря скорости темпа правда связана с директивой, то будет интересно. Тогда и «Мерседес», и «Феррари» с «Маклареном» ещё смогут побороться.