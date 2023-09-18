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«Зачем подставлять одного из пилотов?!» Петров раскритиковал тактику «Феррари»

«Зачем подставлять одного из пилотов?!» Петров раскритиковал тактику «Феррари»
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Бывший российский гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением о Гран-при Сингапура. Петров не поддержал тактику «Феррари», согласно которой Шарль Леклер работал на ехавшего перед ним Карлоса Сайнса.

«Сайнс и Леклер. Извините меня, конечно, но в начале гонки давать плюс три секунды, потом плюс пять секунд, чтобы Леклер сдержал весь пелетон и таким образом защитил Сайнса от проигрыша пилотам «Мерседеса» и остальным… Мне кажется, что если бы Карлос и Шарль подгоняли друг друга, то могли бы вдвоём и на подиум приехать. Зачем было подставлять одного из пилотов?! Как-то выглядит всё это печально. Я всё-таки считаю, что нужно всем давать шанс на борьбу», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

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