Вице-чемпион MotoGP Морбиделли станет напарником Мартина в «Прамаке»

Команда чемпионата мира по мотогонкам «Прамак Рейсинг» объявила о подписании вице-чемпиона 2020 года итальянца Франко Морбиделли, который станет напарником испанца Хорхе Мартина в следующем сезоне и вместе с ним получит заводской мотоцикл «Дукати».

«Я очень рад, что Франко присоединится к нашей семье в 2024 году. У меня отличные отношения с ним, и он неоднократно доказывал, что является чемпионом. Уверен, в нашей команде он найдёт нужные условия для борьбы за те позиции, которых он достоин», — цитирует руководителя команды «Прамак Рейсинг» Паоло Кампиноти официальный сайт MotoGP.

Франко Морбиделли 28 лет. Итальянец является чемпионом серии Moto2 в сезоне-2017. В 2018 году дебютировал в MotoGP, где стал вторым по итогам сезона-2020 в составе «Ямахи», уступив лишь испанцу Жоану Миру.