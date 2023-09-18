Вице-чемпион MotoGP Морбиделли станет напарником Мартина в «Прамаке»

Команда чемпионата мира по мотогонкам «Прамак Рейсинг» объявила о подписании вице-чемпиона 2020 года итальянца Франко Морбиделли, который станет напарником испанца Хорхе Мартина в следующем сезоне и вместе с ним получит заводской мотоцикл «Дукати».
«Я очень рад, что Франко присоединится к нашей семье в 2024 году. У меня отличные отношения с ним, и он неоднократно доказывал, что является чемпионом. Уверен, в нашей команде он найдёт нужные условия для борьбы за те позиции, которых он достоин», — цитирует руководителя команды «Прамак Рейсинг» Паоло Кампиноти официальный сайт MotoGP.
Франко Морбиделли 28 лет. Итальянец является чемпионом серии Moto2 в сезоне-2017. В 2018 году дебютировал в MotoGP, где стал вторым по итогам сезона-2020 в составе «Ямахи», уступив лишь испанцу Жоану Миру.
- 18 сентября 2023
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:52
-
17:15
-
16:57
-
16:15
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
14:37
-
14:33
-
13:58
-
13:55
-
13:04
-
12:53
-
12:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:46
-
00:42
-
00:02
- 17 сентября 2023
-
23:39
-
23:27
-
23:01
-
22:57
-
21:57
-
21:27
-
21:15
-
20:27
-
20:24
-
20:19