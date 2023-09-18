В «Астон Мартин» ответили, выступит ли Стролл на Гран-при Японии
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Лоуренс Стролл, исполнительный председатель совета директоров «Астон Мартин», высказался о состоянии своего сына и пилота команды Лэнса Стролла после аварии в квалификации Гран-при Сингапура.
«У него всё болит. Вы в любом случае подвергаете мышцы стрессу, когда с вами происходит подобный инцидент. Аналогия такова: если вы проводите очень напряжённый день в тренажёрном зале, то чувствуете себя не очень хорошо. Думаю, что готовность к Японии является правильным решением, этап уже через несколько дней», — приводит слова Стролла издание PlanetF1.
Когда ему задали вопрос, каковы шансы на то, что Лэнс не выступит на предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт 22–24 сентября в Сузуке, Стролл ответил «ноль».
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