Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт предложил заменить Сарджента на Лоусона за рулём «Уильямса» в сезоне-2024

Эксперт предложил заменить Сарджента на Лоусона за рулём «Уильямса» в сезоне-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о карьерных перспективах новозеландского дебютанта «Альфа Таури» Лиама Лоусона и предположил, что он может занять место Логана Сарджента в «Уильямсе» в сезоне-2024.

«Вам нужно поговорить, не так ли? Вы знаете, что [Александер] Албон переквалифицировал Сарджента на всех этапах, он на данный момент набрал все очки в «Уильямсе». Если вы «Уильямс», то вам нужно присматриваться к пилотам, и Лиам Лоусон представил себя рынку в очень хорошем свете», — сказал Чандхок Sky Sports.

Лоусон провёл три гонки в этом сезоне, заменив за рулём «Альфа Таури» получившего травму Даниэля Риккардо. Логан Сарджент остаётся единственным пилотом, который провёл в сезоне-2023 все гонки, но так и не попадал в топ-10. Его лучший результат — 11-е место на Гран-при Великобритании.

Материалы по теме
Гонщик Ф-1 сломал в аварии руку. Карьера Риккардо под угрозой, у Лоусона — шанс всей жизни
Гонщик Ф-1 сломал в аварии руку. Карьера Риккардо под угрозой, у Лоусона — шанс всей жизни
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android