Эксперт предложил заменить Сарджента на Лоусона за рулём «Уильямса» в сезоне-2024

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о карьерных перспективах новозеландского дебютанта «Альфа Таури» Лиама Лоусона и предположил, что он может занять место Логана Сарджента в «Уильямсе» в сезоне-2024.

«Вам нужно поговорить, не так ли? Вы знаете, что [Александер] Албон переквалифицировал Сарджента на всех этапах, он на данный момент набрал все очки в «Уильямсе». Если вы «Уильямс», то вам нужно присматриваться к пилотам, и Лиам Лоусон представил себя рынку в очень хорошем свете», — сказал Чандхок Sky Sports.

Лоусон провёл три гонки в этом сезоне, заменив за рулём «Альфа Таури» получившего травму Даниэля Риккардо. Логан Сарджент остаётся единственным пилотом, который провёл в сезоне-2023 все гонки, но так и не попадал в топ-10. Его лучший результат — 11-е место на Гран-при Великобритании.