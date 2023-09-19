Источник: Другович уже несколько недель ведёт переговоры с «Уильямсом»

Чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразилец Фелипе Другович стал объектом информации о новом пилоте «Уильямса». Согласно сообщению швейцарской газеты Blick, бразилец уже несколько недель ведёт переговоры о контракте на сезон-2024 с одной из старейших команд гоночной серии.
Сообщается, что Другович, являющийся резервным пилотом «Астон Мартин», отказался присоединиться к «Альфа Ромео» по финансовым причинам. Также вопросы вызывает будущее действующего американского пилота Логана Сарджента, поскольку «Уильямс» хочет избежать досрочного расторжения контракта, чтобы пилот провёл две домашних гонки — в Остине и в Лас-Вегасе.
В текущем сезоне лучшим выступлением Сарджента было 11-е место на Гран-при Великобритании. Дебютант остаётся единственным пилотом в сезоне-2023, который провёл все гонки, но так и не набрал очков.
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