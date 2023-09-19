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«У нас проблема с роскошью». Хельмут Марко — о выборе боевых пилотов «Альфа Таури»

«У нас проблема с роскошью». Хельмут Марко — о выборе боевых пилотов «Альфа Таури»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выборе пилотов в команды «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024. Сообщалось, что Даниэль Риккардо вернётся на место Лиама Лоусона к Гран-при Мексики. Также поступала информация, что о продлении контракта с пилотом Юки Цунодой будет объявлено на домашнем для него Гран-при Японии.

«У нас, можно сказать, проблема с роскошью. Любой, кто не будет выступать в нашей второй команде [«Альфа Таури»] в следующем сезоне, будет резервным пилотом или пилотом для симуляторов для четырёх машин», — сказал Хельмут Марко в комментарии швейцарской газете Blick.

Вероятнее всего, место резервного пилота «Альфа Таури», которая в предстоящем сезоне сменит своё название, займёт Лиам Лоусон.

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