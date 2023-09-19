Motorsport Italia: «Альфа Таури» объявит о контрактах с Цунодой и Риккардо на ГП Японии

Юки Цунода и Даниэль Риккардо должны подписать контракт с «Альфа Таури» на 2024 год. Объявление должно быть сделано командой в предстоящий уикенд на Гран-при Японии. Об этом информирует Motorsport Italia.

При этом в издании отметили шансы новозеландца Лиама Лоусона получить место на стартовой решётке.

«Нет уверенности, что новозеландцу будет суждено следить за всеми Гран-при из боксов в 2024 году. Лоусон проделал отличную работу, набрав свои первые очки в Формуле-1 в прошлое воскресенье в Сингапуре, и в его распоряжении всё ещё есть уикенд в Сузуке (и, скорее всего, в Катаре), чтобы послать дальнейший сигнал, не только в направлении «Альфа Таури», — говорится в статье.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: