Оскар Пиастри сделал первое заявление после нового контракта с «Маклареном»

Австралийский пилот Оскар Пиастри прокомментировал продление контракта с «Маклареном». Стороны заключили новое соглашение до конца 2026 года.
«Я очень рад продлить контракт с «Маклареном» на несколько лет. Вместе с этой командой хочу бороться за первое место. Признаюсь, я в восторге от фундамента, который уже закладывается, чтобы привести нас туда.
Радушный приём, который я получил, и отношения, которые я построил, уже заставляют меня чувствовать себя здесь как дома. Последовательная приверженность команды общему делу даёт мне основания чувствовать, что меня невероятно ценят, а желание гоночного коллектива, чтобы я стал частью его долгосрочного будущего, сделало решение продлить контракт лёгким», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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