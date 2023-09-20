Ник де Врис близок к возвращению в Формулу-Е в следующем сезоне
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Нидерландский пилот Ник де Врис близок к возвращению в Формулу-Е в следующем сезоне. Об этом информирует The Race.
Пока неизвестно, в какой команде может оказаться де Врис. В настоящий момент в Формуле-Е всего четыре свободных места на следующий сезон: два в «Махиндре» и по одному в «Абт Купре» и «Мазерати». Сообщается, что голландец намерен совмещать выступления в Формуле-Е и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
Напомним, 11 июля этого года стало известно об увольнении де Вриса из команды Формулы-1 «Альфа Таури». В команде Ника заменил австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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