Боевой грузовик «КАМАЗ-мастер» стал участником ДТП. Команда показала видео с регистратора

Боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер» попал в дорожно-транспортное происшествие в Чистопольском районе Татарстана.
В Сети появилось видео с регистратора, установленного в грузовике. Авария произошла недалеко от посёлка Белая Гора. Участниками ДТП, помимо гонщиков «КАМАЗ-мастер», стали ещё несколько автомобилей.
«После сегодняшней дорожной истории, получившей огласку в телеграм-каналах, публикуем видео для того, чтобы снять все вопросы.
Уважаемые водители, пожалуйста, будьте внимательны на дороге! Лишь по счастливой случайности в этом дорожном инциденте всё обошлось без пострадавших», — сообщается в телеграм-канале «КАМАЗ-мастер».
Гоночный грузовик направлялся в Ульяновскую область, чтобы принять участие в ралли-рейде «Симбирский тракт», который пройдёт с 21 по 24 сентября.
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