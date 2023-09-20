Вольф: Шумахер может остаться в «Мерседесе» в качестве резервного пилота и выступать в WEC

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что немецкий гонщик Мик Шумахер может принять предложение стать пилотом в другой гоночной серии и сохранит при этом роль резервиста немецкой команды.
«Мик наш резервный пилот, он часть нашей семьи. И мы надеемся, что он останется с нами в этой роли. Мы дадим ему время за рулём болида, и он может получить место боевого пилота в другой команде в серии WEC или где-то ещё. «Мерседес» всегда будет его домом.
Какую бы программу он ни выбрал, он может остаться в «Мерседесе» в качестве резервного пилота, если это не помешает другой стороне», – приводит слова Вольфа Motorsport.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
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