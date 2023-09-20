Инсайдер: Албон примет участие в «24 часах Дайтоны» в 2024 году

Действующий пилот Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», примет участие в престижном гоночном марафоне «24 часа Дайтоны» в 2024 году, сообщил обозреватель ESPN Маршалл Пруэтт в своём подкасте.

Албон присоединится к команде «Уэйн Тэйлор Рейсинг» и выступит в первом заезде чемпионата IMSA WeatherTech SportsCar, который придётся на межсезонье в «Королевских гонках».

Для Албона возможное выступление не станет дебютом в сторонних гоночных сериях. В сезоне-2021 гонщик попробовал себя в чемпионате Германии среди легковых автомобилей (DTM), по итогам которого занял шестое место.