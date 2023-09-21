Гасли – о машине «Альпин» на 2024 год: я хочу уменьшить кокпит, а Окон – нет

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о том, что он со своим напарником по команде Эстебаном Оконом едины во всех запросах на новую машину 2024 года, за исключением места в кабине из-за длинных рук Окона

«Мы как бы движемся в одном направлении, за исключением того, что у него очень длинные руки! Я прошу более маленький кокпит для очевидных преимуществ, а он не очень заинтересован в этом.

Я не знаю, как он водит машину (показывает на машину, вытянув локти), но ему нужно немного больше места, чем мне. Посмотрим, как пойдёт дело, но я должен сказать, что это, пожалуй, единственная область, где он отдаёт предпочтение комфорту, а не большему уклону в сторону производительности. За исключением этого, думаю, у нас очень ясное, похожее направление (в развитии болида – Прим. «Чемпионата»).

Я думаю, что команда всегда будет стремиться максимально использовать имеющееся пространство. Я вполне счастлив, у меня много места, но у нас есть один высокий гонщик с длинными руками и длинными конечностями. В данный момент мы продолжаем обсуждения, и очевидно, что всё будет направлено на результативность», – приводит слова Гасли Motorsport.