Гасли — о работе ФИА в Сингапуре: очень удивлён, ведь я знаю правила

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли выразил сожаление по поводу непоследовательности решений стюардов ФИА после того, как действия гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена на Гран-при Сингапура не повлекли штрафных санкций. Гасли признался, что не до конца понимает правила и считает, что позиция ФИА в отношении штрафов должна быть более чёткой.
«Я просто поинтересовался, раз Магнуссен может так выталкивать за пределы трассы, то могу ли я при обгоне тоже немножко его подпихнуть, сделав то же самое. В общем, в воскресенье я снова был очень удивлён [после квалификации]. Я читал регламент и знаю правила, но всё не всегда соответствует тому, что происходит на трассе. Но, честно говоря, это не изменило мою гонку. Я извлёк максимум, так что всё в порядке, но несколько раз я столкнулся с несправедливостью. Может быть, дело в том, как я смотрю на вещи. Не знаю. У меня будет дискуссия [с ФИА], потому что я не до конца всё понимаю», — приводит слова Гасли F1i.
Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон:
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