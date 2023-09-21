Леклер – о ГП Сингапура: было ясно, что вторая «Феррари» будет помогать той, что впереди

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что на Гран-при Сингапура команда изначально, ещё перед квалификацией, планировала пожертвовать машиной, занявшей второе место, чтобы повысить шансы на победу другой. Напомним, по итогам квалификации поул завоевал Карлос Сайнс. Леклер начинал гонку с третьей позиции. Победителем Гран-при стал Карлос, а Шарль показал четвёртый результат.
«Уже в субботу вечером после квалификации, возможно, даже до квалификации, стало ясно, что кто бы ни был первым, второй машине придётся, по сути, помогать той, что впереди. В общем это было делом решённым. Мы проделали хорошую работу, поэтому я очень рад, что, по крайней мере, команда смогла победить. Помимо прочего, это мотивирует и дает дополнительный импульс, чтобы выиграть гонку до конца сезона», — приводит слова Леклера RaceFans.
Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:
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