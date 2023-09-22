В «Альфа Таури» отметили, что потенциал Лоусона выше, чем у предыдущих пилотов команды

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс высоко оценил выступления новозеландского пилота команды Лиама Лоусона, вынужденно заменившего травмированного Даниэля Риккардо.

«Он очень, очень быстро смог добиться высокой скорости. Юки по-прежнему имеет преимущество над ним, что не должно удивлять, учитывая его опыт. Но я думаю, что тот факт, что Лоусон уже попал в третий сегмент квалификации, а также очень быстро набрал первые очки на не самой конкурентоспособной и порой трудной в управлении машине, говорит о многом.

Думаю, судя по тому, что мы видим, Лиам на высоте и у него есть большой потенциал по сравнению с нашими предыдущими гонщиками. Все в команде с нетерпением ждут новых гонок и возможности поработать с ним, пока мы ждём выздоровления Риккардо», — приводит слова Эддолса Autosport.