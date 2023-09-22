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В «Альфа Таури» отметили, что потенциал Лоусона выше, чем у предыдущих пилотов команды

В «Альфа Таури» отметили, что потенциал Лоусона выше, чем у предыдущих пилотов команды
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Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс высоко оценил выступления новозеландского пилота команды Лиама Лоусона, вынужденно заменившего травмированного Даниэля Риккардо.

«Он очень, очень быстро смог добиться высокой скорости. Юки по-прежнему имеет преимущество над ним, что не должно удивлять, учитывая его опыт. Но я думаю, что тот факт, что Лоусон уже попал в третий сегмент квалификации, а также очень быстро набрал первые очки на не самой конкурентоспособной и порой трудной в управлении машине, говорит о многом.

Думаю, судя по тому, что мы видим, Лиам на высоте и у него есть большой потенциал по сравнению с нашими предыдущими гонщиками. Все в команде с нетерпением ждут новых гонок и возможности поработать с ним, пока мы ждём выздоровления Риккардо», — приводит слова Эддолса Autosport.

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