Лоусон: не хотел бы возвращаться в резерв, потому что знаю, как тяжело попасть в Формулу-1

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, заменивший по ходу сезона Даниэля Риккардо, поделился ожиданиями от развития карьеры и как проходит его адаптация к Формуле-1, заявив, что не хотел бы вновь становиться резервным пилотом.

«Очевидно, я не был бы рад возвращению в резерв, потому что знаю, как тяжело попасть в Формулу-1. Понимаю, что иногда это может быть действительно очень сложно. Произойдёт то, что произойдёт, я просто не слишком много думаю об этом. Просто пытаюсь извлечь максимальную пользу из ситуации.

Честно говоря, у нас не было много времени для обсуждения будущего. Что касается того, что уже произошло, то это очень позитивно, но думаю, что послание для меня заключалось в том, что нужно сконцентрироваться и добиваться результатов, пока всё не прояснится. Это возможность закончится, когда Даниэль вернётся. По сути, мы продолжаем делать хорошую работу, но это то же самое, что и раньше.

Безусловно, я хочу выступать в Формуле-1. Пока у меня есть такой шанс, я прикладываю все усилия, чтобы показать, что могу быть здесь. Если говорить о дискуссиях на эту тему, то они начнутся после этих выходных.

Я получил больше времени за рулём болида. Учитывая то, как я оказался в команде, мы справились хорошо. Я участвую в гонках с парнями, у которых за плечами уже 11 или 12 гонок в этом сезоне, поэтому определённо нагоняю. Каждую неделю я чувствую себя всё более комфортно в болиде, так что надеюсь, что в эти выходные сделаю ещё один шаг вперёд. По сравнению с любой другой машиной, на которой я ездил, требуется больше времени, чтобы адаптироваться к болиду Формулы-1», — приводит слова Лоусона перед Гран-при Японии Motorsport.

Лиам Лоусон провёл три гонки в Формуле-1. Его лучшим результатом стало девятое место на Гран-при Сингапура.