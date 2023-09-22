В «Альпин» подтвердили, что ведут переговоры с Миком Шумахером об участии в WEC

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен подтвердил переговоры с немецким гонщиком Миком Шумахером по поводу его участия в гоночной серии WEC в составе французской команды.

«Это правда, что мы ведём переговоры с Миком о возможном участии в гонках на выносливость за рулём нашей машины. Это стало бы хорошим вариантом для обеих сторон. Пока мы просто разговариваем, но, надеюсь, скоро организуем тесты», — приводит слова Фамена RacingNews365.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. Сейчас Мик выполняет роль резервного пилота «Мерседеса».

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что Шумахер может принять предложение из другой гоночной серии и сохранить при этом место резервного пилота в немецкой команде.