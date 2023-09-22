Экклстоун: Ферстаппен — лучший гонщик всех времён, в моём списке он выше Хэмилтона
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун ответил на вопрос о лучшем гонщике всех времён.
«Макс – лучший гонщик всех времён. Нет сомнения. Раньше я называл Алена Проста. Сейчас я скажу, что это Макс. Он величайший. Он превосходит всех в том, насколько эффективно он использует возможности машины. Он не занимается ерундой и всегда следует плану. В моём списке он выше Льюиса Хэмилтона.
Льюис, очевидно, супер-суперумный и супер-суперталантливый человек. Льюис хорошо понимает людей и извлекает из общения с ними максимум пользы, тогда как Макс извлекает максимум пользы из машины. Они сильно отличаются», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.
Напомним, Ферстаппен является двукратным чемпионом мира, на счету Хэмилтона — семь титулов.
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