Экклстоун: Ферстаппен — лучший гонщик всех времён, в моём списке он выше Хэмилтона

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун ответил на вопрос о лучшем гонщике всех времён.

«Макс – лучший гонщик всех времён. Нет сомнения. Раньше я называл Алена Проста. Сейчас я скажу, что это Макс. Он величайший. Он превосходит всех в том, насколько эффективно он использует возможности машины. Он не занимается ерундой и всегда следует плану. В моём списке он выше Льюиса Хэмилтона.

Льюис, очевидно, супер-суперумный и супер-суперталантливый человек. Льюис хорошо понимает людей и извлекает из общения с ними максимум пользы, тогда как Макс извлекает максимум пользы из машины. Они сильно отличаются», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

Напомним, Ферстаппен является двукратным чемпионом мира, на счету Хэмилтона — семь титулов.