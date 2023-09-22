Макглоклин — о местах в «Ред Булл»: Риккардо вместо Переса, Лоусон — за руль «Альфа Таури»

Пилот команды «Пенске» в IndyCar Скотт Макглоклин предложил собственный вариант распределения мест в командах Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури» на 2024 год.
«Перес уходит, Риккардо возвращается в «Ред Булл» (единственный парень, который, как всегда, добился максимума), они сажают Лоусона и Цуноду за руль «Альфа Таури» и строят планы на будущее. Лоусон – реактивный самолёт, он будет хорош. Как Пиастри», — написал Макглоклин на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее по ходу этого сезона руководство «Альфа Таури» приняло решение расстаться с нидерландским гонщиком Ником де Врисом, заменив его на австралийца Даниэля Риккардо. Позднее Риккардо выбыл из-за перелома руки, и его место вынужденно занял молодой новозеландский пилот Лиам Лоусон.
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