Логан Сарджент разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Японии

В эти минуты проходит квалификация Гран-при Японии. Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент на выходе из последнего поворота потерял управление над машиной, вылетел с трассы и сильно разбил свой болид по ходу первого сегмента, из-за чего квалификацию пришлось остановить.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов.

Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.

Сезон-2023 является дебютным для 22-летнего американца. Его лучшим результатом в сезоне было 11-е место на Гран-при Великобритании.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.