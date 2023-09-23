Логан Сарджент объяснил свою серьёзную аварию в квалификации

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал свою аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Японии Формулы-1, когда американец вылетел в финальном повороте.
«До инцидента это был хороший день. Всё шло хорошо, наша машина находилась в хорошем рабочем окне. У меня просто были проблемы с перегревом задних колёс на последнем секторе. Я потерял зад машины на выходе. Возможно, я слишком агрессивно начал давить на газ, а ещё был попутный ветер. Трава быстро «подкрадывается» к тебе. К сожалению, как только я коснулся травы, то уже ничего не мог поделать. Это разочаровывает. Не то, чего я хотел.
Я знаю, что теперь у команды много работы по восстановлению машины к воскресенью, и я отдаю должную их упорной работе. Я оставлю случившееся позади себя и сконцентрируюсь на завтрашней гонке», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».
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