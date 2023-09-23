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Алонсо признал, что ему было бы трудно оказаться в квалификации выше десятого места

Алонсо признал, что ему было бы трудно оказаться в квалификации выше десятого места
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, где он показал десятый результат.

«Сегодня нам было трудно добиться лучшего темпа. Я выжал максимум из своих кругов и рад продолжить свою серию выступлений в третьем сегменте. От трассы к трассе уровень производительности постоянно меняется – на бумаге мы знали, что сегодня будет непросто. Это будет интересная гонка, и мы надеемся набрать хорошие очки завтра. Обычно гонки у нас получаются лучше, так что посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Напомним, победителем квалификации Гран-при Японии стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.

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