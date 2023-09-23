Алонсо признал, что ему было бы трудно оказаться в квалификации выше десятого места
Поделиться
Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, где он показал десятый результат.
«Сегодня нам было трудно добиться лучшего темпа. Я выжал максимум из своих кругов и рад продолжить свою серию выступлений в третьем сегменте. От трассы к трассе уровень производительности постоянно меняется – на бумаге мы знали, что сегодня будет непросто. Это будет интересная гонка, и мы надеемся набрать хорошие очки завтра. Обычно гонки у нас получаются лучше, так что посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
Напомним, победителем квалификации Гран-при Японии стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
16:15
-
15:51
-
15:02
-
14:55
-
14:11
-
13:42
-
13:29
-
13:23
-
13:17
-
12:49
-
12:37
-
12:17
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:24
-
10:56
-
10:50
-
10:44
-
10:24
-
10:05
-
09:36
-
09:17
-
06:45
-
06:37
-
03:21
-
01:00
-
00:56
-
00:27
- 22 сентября 2023
-
23:55
-
23:11
-
22:38
-
21:51
-
21:22
-
20:03
Партнерский контент