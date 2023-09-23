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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, Пиастри и Норрис — в тройке сильнейших

На трассе «Сузука» завершилась квалификация Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третье место занял его партнёр по команде Ландо Норрис.

Гран-при Японии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,877.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,581.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,616.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,665.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,773.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,973.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,031.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,426.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,683.

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,631.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1,632.

13. Александер Албон («Уильямс») +1,660.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1,709.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,172.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,304.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,422.

19. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +2,521.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.