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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, Пиастри и Норрис — в тройке сильнейших

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, Пиастри и Норрис — в тройке сильнейших
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На трассе «Сузука» завершилась квалификация Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе время продемонстрировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третье место занял его партнёр по команде Ландо Норрис.

Гран-при Японии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,877.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,581.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,616.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,665.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,773.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,973.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,031.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,426.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,683.
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,631.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,632.
13. Александер Албон («Уильямс») +1,660.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,709.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,788.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,172.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,304.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,422.
19. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +2,521.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.

Формула-1 2023. Этап 17, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
23 сентября 2023, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28.877
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.581
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.616
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