В «Тойоте» отреагировали на слухи о партнёрстве с «Маклареном» в Формуле-1

Старший исполнительный советник «Тойоты» Хироки Накадзима прокомментировал слухи о том, что «Макларен» намерен вернуть японский концерн в Формулу-1 в связи с подписанием соглашения с японцем Рё Хиракавой, который станет резервным пилотом «Макларена» в сезоне-2024.
«На данный момент мы однозначно не собираемся возвращаться в Формулу-1. Эта сделка действительно ориентирована исключительно на пилота и его мечту. Я знаю, конечно, об этом можно подумать, и слухов ходит много, но я могу чётко сказать, что это тут ни при чём. Что будет в будущем, мы никогда не знаем. Сейчас мы сосредоточены на WRC и WEC» — сказал Накадзима Motorsport.
Напомним, «Тойота» выступала в «Королевских автогонках» до 2008 года. 29-летний Рё Хиракава является победителем «24 часа Ле-Мана» в 2022 году.
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