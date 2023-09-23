Чандхок: круг Ферстаппена такой же великий, как у Сенны в Монако в 1998 году

Экс-пилот Формулы-1 Карун Чандхок, а ныне эксперт, прокомментировал выступления пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Японии, в которой он опередил на шесть десятых ближайшего преследователя Оскара Пиастри. Чандхок сравнил квалификацию Ферстаппена с кругами Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенны.
«Этот круг Макса встанет в один ряд с великими квалификационными кругами Льюиса в Сингапуре в 2018 году и Айртона Сенны в Монако в 1988 году.
Невероятное позиционирование машины в «Эсках», отличная рассудительность по габаритам трассы на входе в первый поворот и в «Ложку», умопомрачительная скорость в «Дегнере», красивейший контроль агрессии в шикане», — написал Чандхок в своих социальных сетях.
В сезоне-2023 Ферстаппен одержал 12 побед по истечении 15 прошедших гонок.
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