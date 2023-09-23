Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок: круг Ферстаппена такой же великий, как у Сенны в Монако в 1998 году

Чандхок: круг Ферстаппена такой же великий, как у Сенны в Монако в 1998 году
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Карун Чандхок, а ныне эксперт, прокомментировал выступления пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Японии, в которой он опередил на шесть десятых ближайшего преследователя Оскара Пиастри. Чандхок сравнил квалификацию Ферстаппена с кругами Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенны.

«Этот круг Макса встанет в один ряд с великими квалификационными кругами Льюиса в Сингапуре в 2018 году и Айртона Сенны в Монако в 1988 году.

Невероятное позиционирование машины в «Эсках», отличная рассудительность по габаритам трассы на входе в первый поворот и в «Ложку», умопомрачительная скорость в «Дегнере», красивейший контроль агрессии в шикане», — написал Чандхок в своих социальных сетях.

В сезоне-2023 Ферстаппен одержал 12 побед по истечении 15 прошедших гонок.

Материалы по теме
Соскучились? Вряд ли, но доминатор Ферстаппен вернулся!
Соскучились? Вряд ли, но доминатор Ферстаппен вернулся!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android