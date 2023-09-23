Соскучились? Вряд ли, но доминатор Ферстаппен вернулся!

В квалификации Гран-при Японии были чемпион и все остальные. И Логан Сарджент в стене.

Возвращение с уличной трассы в Сингапуре на стационарную трассу «Сузука» должно было вновь перемешать расклад сил в Формуле-1 и, вероятно, вернуть нам доминирование Макса Ферстаппена. Ответ на это должна была дать субботняя квалификация.

Q1: новая авария Сарджента и проблемы «Альфа Ромео»

Утром в субботу в Формуле-1 осталась последняя вакансия после подтверждения Юки Цуноды и Даниэля Риккардо в «Альфа Таури» — и Логан Сарджент, видимо, решил ещё обострить борьбу за место в «Уильямсе». По крайней мере, американец сильно разбил свой болид в последнем повороте. То есть в очередной раз результата нет, зато есть убытки из-за ремонта машины. Посмотрим, что об этом думает босс команды Джеймс Ваулз.

Красные флаги из-за Сарджента лишили многих пилотов первых попыток, но в любом случае всё решили последние минуты сессии. Несмотря на пробку на выезде с пит-лейна, всё успели пойти на быстрые круги и даже почти без блокировок друг друга. Соответственно, обошлось без неожиданностей в результатах. Хотя, возможно, к таковым можно отнести только 17-е место Лэнса Стролла. Впрочем, и Фернандо Алонсо отобрался в Q2 только с 14-й позиции.

В полном составе не прошла дальше «Альфа Ромео»: 16-е место для Боттаса и 19-е — для допустившего серьёзную ошибку под мостом Чжоу. Китаец, правда, жаловался на трафик, но повторы всё нам показали. Наконец, 18-е место у Нико Хюлькенберга, который второй раз подряд проиграл в субботу Кевину Магнуссену. Всё решил слабый второй сектор, который немец проехал медленнее на три десятые.

Q2: Пиастри — главный соперник Ферстаппена

После стартового сегмента не у всех было по два «свободных» комплекта «софта», так что если некоторые пилоты сразу надели свежие шины, то другие в первой попытке показывали скорее базовые времена. Из тех, кто сразу поехал на максимуме, дальше уверенно прошли Ферстаппен и два «Макларена», причём Пиастри опередил напарника и уступил Максу менее двух десятых. В конце сегмента команда решила вновь выпустить Оскара на трассу, но затем по некой причине попросила припарковать машину на пит-лейне. Так или иначе, австралиец легко прошёл дальше.

В целом обошлось без сенсаций, но с очень плотной борьбой: девять лучших гонщиков уместились в три с половиной десятых (повторимся, при этом Ферстаппен и «Макларены» второй раз не выезжали). Слегка отстающим, но всё же прошедшим дальше оказался Алонсо — испанец на три сотые опередил Лоусона. На сей раз Лиам не сумел выступить на уровне Цуноды: японец был быстрее на три десятые и пробился в Q3.

В полном составе завершила выступления «Альпин»: 12-е место для Гасли и 14-е — для Окона. Албон на сей раз сюрпризов не сотворил, лишь разделив двух французов, а Кевин Магнуссен предсказуемо стал 15-м — на большее «Хаас» на «Сузуке» неспособен.

Q3: разгром от Ферстаппена

На старте третьего сегмента свою роль вновь играли шины: Перес и Хэмилтон не могли побороться на первых попытках из-за старого «софта», а пилоты «Феррари» решили вообще не выезжать. Соответственно, опять получилось сражение Ферстаппена с пилотами «Макларена», и на сей раз отрыв голландца вырос: Пиастри проигрывал четыре с половиной десятые, Норрис — почти полсекунды.

Казалось, что вот сейчас, в концовке, будет самое важное, но вышло всё иначе. Нет, Ферстаппен-то ещё улучшил, а вот оба пилота «Макларена» проехали свои финальные круги по «Сузуке» медленнее, чем предыдущие. Это, однако, не помешало Пиастри и Норрису остаться вторым и третьим: Леклер уступил Ландо половину десятой, а Перес — полторы. Ничего хорошего для Чеко: Ферстаппену он проиграл почти восемь десятых, кошмар.

На третьей линии стартового поля вместе с Пересом окажется Сайнс. Квалификационные чудеса Карлоса завершились — на сей раз он уступил Леклеру три десятые. Хэмилтон и Расселл сделали четвёртый ряд местом обитания «Мерседеса» — у немцев всё плохо, но Льюис при этом быстрее на три десятые. Наконец, Цунода и Алонсо стали девятым и десятым.

Воскресная гонка Гран-при Японии Формулы-1 стартует в 8:00 по московскому времени.