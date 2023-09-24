В «Мерседесе» объяснили тактику Расселла и приказ Джорджу пропустить Хэмилтона

Гончный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал тактические решения на последних кругах Гран-при Японии, когда их пилоты Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон боролись с Карлосом Сайнсом из «Феррари».

«Мы сразу поняли, что не сможем бросить вызов тем, кто в итоге оказался на подиуме. Таким образом, наша сегодняшняя гонка превратилась в минимизацию потерь очков относительно «Феррари». Мы разделили наши стратегии, чтобы у нас была наилучайшая возможность сделать это. То, что мы поставили одну машину между «Феррари» было полезным ограничением ущерба, учитывая, что они оба стартовали впереди нас.

В конце гонки шансы Джорджа сдержать Сайнса были относительно невелики, поскольку его стратегия одного пит-стопа оставила «Феррари» со значительным преимуществом в шинах. Однако причина, по которой мы придерживались этой стратегии, заключалась в том, что нам было мало чего терять. У него не было никакой угрозы позади Сайнса.

Это была сложная стратегия, и Джордж хорошо справился со своей задачей. Однако в конечном итоге деградация шин была слишком высокой, чтобы заставить её работать. Учитывая это, нам нужно было защитить Льюиса от потери позиции Сайнсу, поскольку у него была большая вероятность финишировать впереди, и поэтому мы дали инструкции поменять машины», — сказал Шовлин в комментарии после гонки.