Джордж Расселл поддержал стратегов, несмотря на неудачную тактику на Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после финиша на седьмом месте в Гран-при Японии прокомментировал рискованную тактику с одним пит-стопом. Из-за неё британец в концовке гонки шёл на изношенных шинах и пропустил нескольких соперников, включая Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса, однако Расселл считает, что команда была права и должна была рискнуть ради шанса попасть на подиум.
«Рискнуть стоило. Стратегия с тремя пит-стопами, наверное, была быстрее, чем с одним, но наша тактика в случае выезда автомобиля безопасности или красных флагов давала нам шанс на третье место. Мы и так могли бы быть третьими, если бы обгонять было сложнее, чем мы себе представляли. Мы попробовали, но в конце концов результат стал отражением нашей гонки», — сказал Расселл в интервью Sky Sports.
Победу на трассе «Сузука» одержал Макс Ферстаппен — успех голландца позволил «Ред Булл» за шесть этапов до конца сезона обеспечить себе первое место Кубка конструкторов. «Мерседес» занимает второе место командного зачёта и на 20 очков опережает идущую третьей «Феррари».
Сезон Формулы-1 продолжится в Катаре 8 октября.
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