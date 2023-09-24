Хорнер раскритиковал выступление Переса на Гран-при Японии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступления Серхио Переса на Гран-при Японии.

Напомним, мексиканский пилот не сумел завершить гонку.

«Это была шокирующая гонка для него сегодня. Он плохо начал гонку. Он повредил переднее крыло, нам пришлось его менять. Потом Серхио обогнал Фернандо под машиной безопасности, собрал ещё один штраф, а затем врезался в машину «Хааса». Единственный положительный момент? Мы смогли отбыть штраф здесь, так что он оставит его в Японии», — приводит слова Хорнера Crash.net.

Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте сезона-2023, отставая от Ферстаппена на 177 очков. Мексиканец остаётся единственным пилотом, у которого ещё есть математические шансы обойти текущего лидера чемпионата.