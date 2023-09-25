Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-чемпион NASCAR Cup Series разбил машину в борьбе за победу в Техасе

Экс-чемпион NASCAR Cup Series разбил машину в борьбе за победу в Техасе

Пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон выиграл гонку Autotrader EchoPark Automotive 400 — первый заезд второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series. Для Байрона это десятая в карьере победа и она гарантирует ему место в полуфинале сезона-2023.

Решающим эпизодом гонки стал рестарт за пять кругов до финиша, на котором Байрон опередил сразу двух соперников и закрепился в лидерах. Вторым финишировал Росс Честейн, третье место занял Бубба Уоллас, доминировавший в начале гонки, а следом за ними расположились Кристофер Белл и Денни Хэмлин. Ещё один участник плей-офф — Брэд Кезеловски — финишировал на седьмой позиции.

Отметим, что одним из фаворитов гонки был чемпион NASCAR Cup Series 2021 года Кайл Ларсон, однако за 19 кругов до финиша в борьбе с Буббой Уолласом за лидерство его автомобиль развернуло и бросило в отбойник.

До финиша не добрались ещё двое претендентов на титул. На 73-м круге во втором повороте развернуло Кайла Буша, который после удара об отбойник сошёл с дистанции, а на одном из рестартов под финише об отбойник ударился Райан Блейни.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Autotrader EchoPark Automotive 400, Техас (топ-10):

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 267 кругов.

2. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +1,863 сек.

3. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2,196.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,468.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,668.

6. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +3,943.

7. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +4,318.

8. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +4,510.

9. Рикки Стенхаус-мл. (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +5,144.

10. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +5,658.

В зоне вылета по итогам первого этапа второго раунда расположились Бубба Уоллас, Тайлер Реддик, Райан Блейни и Кайл Буш, в то время как Кайл Ларсон удержался в топ-8.

Положение в плей-офф:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — прошёл в полуфинал.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3074 очка.

3. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 3059.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3057.

5. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3056.

6. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») — 3049.

7. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 3045.

8. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3039.

9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 3037.

10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 3036.

11. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 3028.

12. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 3022.

Следующий этап — гонка YellaWood 500 — пройдёт на гигантском овале «Талладега Суперспидвей» в городе Линкольн, штат Алабама, 1 октября.