Мик Шумахер высказался о переговорах с «Альпин» об участии в WEC
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Резервный пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Мик Шумахер заявил, что в настоящий момент вопрос об участии в гоночной серии WEC в составе «Альпин» ещё не закрыт и переговоры продолжаются.
«Пока ничего официального. Вероятно, ещё потребуется некоторое время. Но, конечно, я должен рассмотреть разные варианты. Обсуждения продолжаются», — приводит слова Шумахера Kronen Zeitung.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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