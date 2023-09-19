«Нет смысла пинать мёртвую лошадь». Гоночная драма Мика Шумахера

Детям известных людей иногда бывает очень непросто. Эта незатейливая мысль имеет под собой основания, но никогда не рассматривается в комплексе. В Формуле-1, на первый взгляд, с этим всё просто: многие гонщики выбирают для своих детей автоспорт, потому что имеют опыт, навыки и финансы. С точки зрения пилота, это самая эффективная среда для того, чтобы поставить ребёнка на ноги и подарить ему вполне вероятный шанс на обеспеченную жизнь. Проблему блата в таких реалиях очертить трудно — на детском уровне рента-драйверы и потенциальные чемпионы мира тратят на развитие карьеры примерно одинаково. И никакие связи тебе не помогут, если они не подкреплены соответствующим финансовым взносом.

Поэтому в наши дни, когда на горизонте младших серий появляется парень со всемирно известной фамилией, зрителя это глобально никого не будоражит. То есть внимание-то приковано, но включается режим ожидания: без резких оценок до первого крупного успеха или провала. Вот тогда отпрыску знаменитости уже достаётся — либо приторная романтизация и разговоры о славной гоночной династии, либо жёсткая критика и утверждения, что природа всё-таки отдыхает на детях гениев.

Отцы и дети

Йос Ферстаппен как-то упоминал, что вложил в развитие Макса в общей сложности полмиллиона долларов личных средств. При этом в первые годы карьеры младшего Ферстаппена в Ф-1 фаны частенько приплетали к критике Макса его отца — мол, постоянно бегает по паддоку со своим сыном-выскочкой и пытается того «пропихнуть». Да, всё это уже давно неактуально, поскольку вложения окупились и главное дело сделано, но факт остаётся фактом: на заре взрослой карьеры чемпиона мира Макса Ферстаппена считали «блатным» гонщиком.

Есть и обратные примеры. Великий Жан Алези ставил на карьеру сына Джулиано всё. И даже больше. Когда стало понятно, что на очередной сезон Алези-младшего в Формуле-2 почему-то не выстроилась очередь из спонсоров, Жан пошёл на самые крайние меры: продал знаменитый суперкар «Феррари» F40, чтобы дать своему сыну новый шанс закрепиться в автоспорте. У Джулиано ничего не получилось, и он быстро растворился в общем списке неудачников, хотя вроде как имел статус пилота с беспроигрышной фамилией и связями.

То есть где-то пресловутый блат в итоге знаменуется триумфом, где-то не имеет никакого эффекта — раз на раз не приходится. Всё упирается в деньги и волю случая, даже фактор гоночного мастерства здесь третьестепенный. Но всё это меркнет с историей Мика Шумахера. Всего-то — сын семикратного чемпиона мира, главная юная надежда Формулы-1 последних лет. Человек, который уже много лет отдает автоспорту всё, что только может, но после вояжа в одну из худших команд Ф-1 постигает обратную сторону славы носителя знаменитой фамилии. И по кусочкам собирает разбитую репутацию, которая с первых лет в открытых колёсах у многих и так вызывала сомнения.

Восстановит ли Мик Шумахер свою репутацию? Фото: Lars Baron/Getty Images

Красивая история

Королева автоспорта могла только мечтать о таком подарке. Сын Михаэля Шумахера, величайшего гонщика в истории, на всех парах мчался в Ф-1 при поддержке семьи, менеджмента Красного Барона и, начиная с Формулы-2, академии «Феррари». Не смущала даже странная тенденция, в рамках которой Мику требовалось ровно два сезона для подъёма на следующую ступень: первый год в немецкой Ф-4, Европейской Формуле-3 и Формуле-2 Шумахер-младший заканчивал не выше десятого места, а уже на следующий год выстреливал до титулов или топ-2. Нам сразу объяснили, что в дебютный сезон немец всегда притирается к болиду, чтобы потом укатывать всех своих соперников, поэтому переживать за наличие таланта не стоит.

Безусловно, во всей этой ситуации не обошлось и без скептиков — во второй половине сезона Ф-3 2018 года Мик неожиданно выиграл почти все оставшиеся гонки, чего совершенно не предвещали его результаты в первой части чемпионата. Поползли слухи, что сыну легендарного чемпиона попросту «подарили» титул для скорейшего продвижения в Формулу-1. Масла в огонь подлили и заявления Дэна Тиктума. Главный в том году соперник немца заявил, что внезапно появившаяся у Мика скорость объясняется очень просто: его фамилией. Но всё это было настолько незначимо на фоне реалий тех времён. А они прямо указывали: если не случится ничего форс-мажорного, появление Мика Шумахера в Ф-1 — вопрос времени. Поэтому, когда в 2019 году сын Шуми ещё и попал под крыло конюшни, славу которой ковал сам Михаэль, все окончательно затаили дыхание. Либо юноша пойдёт по стопам своего отца, либо…

Мик Шумахер — ещё надежда «Феррари» Фото: Lars Baron/Getty Images

Испытание болидом «Хааса»

Большинство пилотов, получающих шанс попасть в Формулу-1, прекрасно понимают — соглашаться нужно на любой вариант. Особенно если он единственный. Потенциальных дебютантов не то что не пугают перспективы оказаться на дне пелетона — они будут рады там находиться! Вот настолько престижна Королева автоспорта. Нашего героя эта сладко-горькая участь не миновала — сыну семикратного чемпиона мира, одному из главных проспектов академии «Феррари» Мику Шумахеру предстояло дебютировать в чемпионате за рулём великого и ужасного «Хааса». И вот здесь стоит остановиться поподробнее. Да, Мику ни в коем случае нельзя было упускать шанс на Ф-1. Но даже с этим пониманием ему особенно сильно не повезло с конюшней.

«Хаас» выступает в Ф-1, страшно представить, с 2016 года. За столько лет американская команда запомнилась постоянной сменой пилотов, харизматичным руководителем Гюнтером Штайнером и самое главное — невероятно стабильной финансовой ситуацией. Штайнер стабильно ищет спонсоров и рассказывает прессе, что команда стабильно собирает бюджет буквально по крупицам. Сам Гюнтер каждый год с удовольствием снимается для Netflix в Drive to Survive, пишет книги и вовсю пользуется у журналистов и зрителей репутацией жёсткого, но справедливого босса. Всему этому способствует главное качество итальянского руководителя — в команде, которая практически не строит болид сама, имеет жёсткие финансовые рамки и полную зависимость от «Феррари», Гюнтер из года в год делает вид, что вершит судьбы мира, и руководит «Хаасом» настолько гордо, будто это чемпионская конюшня. А если вспомнить тот факт, что болид американцев уже несколько лет является одним из слабейших в пелетоне, задним умом понимаешь: младший Шумахер был обречён на то, чтобы растерять весь тот репутационный капитал, который он копил по дороге в Королеву автоспорта.

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Непробиваемый Гюнтер Штайнер

Когда в феврале 2022 года главного кормильца команды Никиту Мазепина выставили из «Хааса» без единого личного разговора или хотя бы сообщения, Штайнер уверял журналистов, что пара Магнуссен — Шумахер — идеальный сплав опыта и молодости. Через несколько месяцев он же буквально матерился на Мика за разбитые машины и скрупулёзно подсчитывал стоимость материального ущерба от пилотажа немца. Кстати, это всегда очень показательный момент — если руководитель команды вдруг начинает публично складывать и озвучивать, на какую сумму «накрашил» его пилот, в 100% случаев это неизбежное психологическое давление с целью обрушить репутацию гонщика в СМИ и поскорее от него избавиться. Актёр и писатель Штайнер пытался манипулировать общественным мнением, но здесь есть два очевидных момента:

Первый. Шумахер-младший действительно часто ломал болид, это неоспоримый факт. Его место в списке самых дорогих крашеров сезона-2022 полностью заслуженно, а $ 4 млн ущерба — это правда много. Жаль, никого не интересует, что у Льюиса Хэмилтона в том же рейтинге красовалась сумма в $ 2,6 млн, у Карлоса Сайнса — $ 2,8 млн. Не такая уж и огромная разница, в отличие от разницы между болидами «Феррари» и «Хаас». Но Штайнер запретил себе об этом думать — на Мика нужно было давить, а не пытаться его защитить. Особенно когда ты под камерами крутых американцев с Netflix.

Второй. Совершенно непонятно, почему один руководитель всех в паддоке внезапно начинает озвучивать прессе суммы, на которые бьёт болиды его гонщик. Возможно, Гюнтер Штайнер просто забыл, но аварии — неотъемлемая часть автоспорта. Они были, есть и будут, всегда и у всех. Можно парировать тем, что «Хаас» — команда небогатая, оттого и реакция на инциденты Шумахера-младшего была соответствующая. Но не Мик же американцев определил за чертой бедности! Наоборот, платил приличный взнос в районе $ 15 млн.

Ещё раз подчеркнём — это не оправдывает аварий немца в 2022 году. Но и оценивать тот сезон пропорционально всей реакции руководства «Хааса» по Мику Шумахеру тоже нельзя. Потому что младший Шуми — не единственный, кого выставляли из этой команды после жёсткой критики. Скажем больше: так делали почти со всеми гонщиками в истории американцев. И практически никогда эта критика не имела ничего общего с реальностью.

Но Штайнер и в сериале, и в книге подсветил всё так, как он любит. Настоящий жёсткий босс. На экране итальянец ругается матом после очередной аварии, а в книге рассказывает, что не увидел у Мика достаточной степени раскаяния за разбитые машины. «Сколько бы сотрудников мы наняли на $ 700 тыс., которые потратили на ремонт после аварии в Японии?» — риторически вопрошал босс. Внезапно свалившиеся с небес $ 12 млн, которые они с Джином Хаасом просто так отказались возвращать Никите Мазепину, видимо, на тот момент уже были освоены.

В сериале Drive to Survive перед началом сезона-2021 была разыграна уморительная сцена, которая много говорит о необходимости присутствия команды «Хаас» в Формуле-1. Гюнтер Штайнер уговаривает сомневающегося Джина Хааса одобрить подписание Мика Шумахера, так как «это принесёт команде деньги». И вот Гюнтер с телефоном наперевес договаривается со спонсорами Мика о контракте боевого пилота. Всё это подаётся под соусом невероятного напряжения и момента, который решает судьбу небольшого коллектива. Очень хорошо, но лишь до тех пор, пока не вспоминаешь, что одна из худших команд Ф-1 2020 года получила возможность подписать свежего чемпиона Формулы-2, главный актив академии «Феррари», который ещё и готов принести спонсорские $ 15 млн. Есть подозрение, что без кинокамер Штайнер не думал об этой сделке ни минуты.

Как же быстро летит время. Два молодых таланта, вкладывавших около $ 35 млн в год в заведомо безнадёжную команду, страдавшие весь 2021 год из-за отвратительного болида, с разницей в сезон оказались не просто за бортом — оба вылетели из «Хааса» так, будто совершили что-то уголовно наказуемое.

Один в поле

Сказка о наследном принце закончилась довольно быстро. Босс американской команды каким-то невероятным образом за один только 2022 год сумел сделать так, что Мик Шумахер в карьерном плане перестал хоть как-то ассоциироваться со своим легендарным отцом. Хотя по итогу двухлетнего пребывания немца в «Хаасе» хочется задать логичный вопрос: кто больше приобрёл от этого союза?

Американцы в очередной раз остались на плаву благодаря деньгам немца, команда в определённый момент приковала к себе внимание всего мира интригующим подписанием, Штайнер получил новые яркие роли на Netflix и стал писателем. А что получил Шумахер? «Нельзя пинать мёртвую лошадь», — вот такая благодарность от бывшего босса, плюс другие оскорбления и обвинения в профнепригодности, уход из академии «Феррари» не по своей воле. За мгновение вся карьера рухнула как карточный домик. Да, в Королеве автоспорта такое не редкость. Теперь об этом узнал и сын легенды Формулы-1, за карьерным подъёмом которого с восхищением следил весь мир.

Никита Мазепин и Мик Шумахер Фото: Lars Baron/Getty Images

Единственной соломинкой стал переход под крыло «Мерседеса». На самом деле, Мику безумно повезло оказаться именно в распоряжении Тото Вольфа — австрийский руководитель всегда был ещё и хорошим агентом, поэтому можно не сомневаться как минимум в том, что поиск места для младшего Шумахера в Формуле-1 будет вестись до тех пор, пока это в принципе возможно. А ещё Тото никогда не бросает своих в беде — в результате мы получили невиданную по меркам последних лет критику в адрес… Гюнтера Штайнера!

Почему невиданную? Развитие команды «Хаас» с самого начала её пути в Ф-1 подсказывает, что публичные претензии к итальянцу должны были возникнуть гораздо раньше. Но только теперь благодаря Мику Шумахеру мир начал задавать боссу американцев вопросы относительно его компетенции в работе с пилотами. Вольф заявил, что если бы Михаэль Шумахер сопровождал сына в эти два сезона, то Гюнтер не посмел бы сказать и слова из того, что месяцами выдавал в его адрес. Попробуйте смоделировать эту ситуацию и ответьте себе: есть ли доля правда в высказывании Тото?

Очень точно описал ситуацию и Берни Экклстоун — уж точно не самое заинтересованное в лоббировании младшего Шумахера лицо: «Незадачливый босс сделал так, что карьера Мика Шумахера прервалась. Но чего можно ожидать от человека, который стал звездой паддока благодаря громким фразам в голливудской документалке?». Случай на самом деле уникальный, потому что в Формуле-1 любая критика руководителей команд, даже самая жёсткая — это стерильные суждения о том, справляется ли тот со своей работой или переживает трудные времена. Но Штайнер умудрился перегнуть палку настолько, что этому удивились даже акулы паддока. Ещё одним неожиданным критиком Гюнтера стал бывший пилот Ф-1 Ханс-Йоахим Штук, который констатировал, что итальянец попросту не умеет вести за собой коллектив, постоянно отыгрываясь на несчастных пилотах.

Ну и Ральф Шумахер, куда же без него. Бывший пилот «Уильямса» уже несколько лет работает на немецком телевидении. За это время он успел заработать крайне сомнительную репутацию из-за своих иногда действительно странных высказываний, но одно неизменно: Ральф всегда был горой за своего племянника. От него доставалось всем, кто пересекался с Миком, и иногда казалось, что это переходит черту. Но если прикинуть глобально, то Ральф Шумахер был единственным медийным лицом во всём мире, которое регулярно поддерживало немецкого гонщика. Ещё неизвестно, как тот справлялся бы со всем этим давлением, если бы не напалм от Ральфа в эфире немецкого Sky Sport. Всем бы такого чуткого и заботливого дядю.

В сухом остатке в ответ на вопиющий беспредел от Гюнтера Штайнера мы получили три осуждающих цитаты от известных в Ф-1 личностей, а также убедились, что Ральф Шумахер очень любит своего племянника. Вот с такой горячей поддержкой сталкивается современный пилот Королевы автоспорта.

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Суровая реальность

Гонщика Мика Шумахера можно оценивать по-разному, но считать его бездарем или слабым пилотом точно нельзя. А вот что можно сказать наверняка — невероятное давление, которое немец мужественно переносил ради достижения единственной важной цели, в итоге обрушилось против него с двойной силой и оставило ни с чем. Просто потому, что одному человеку этого захотелось, а всем остальным было плевать.

До тех пор, пока возможности и амбиции младшего Шумахера совпадали с наполеоновскими планами ФИА, «Либерти Медиа» и «Феррари», он получал полную благосклонность элиты. Напутствия близкого друга семьи Жана Тодта, бесконечное внимание «Скудерии», грамотное продвижение карьеры… Но всё разрушила самая безжалостная команда Формулы-1 во главе с человеком, для которого весь мир — театр. И всё, нет уже разговоров о продолжении великой гоночной династии Шумахеров. Никто и не заикнётся утверждать, что у Мика есть хоть какие-то шансы войти в историю. Это новая ступень эволюции Ф-1: оказывается, даже из такого человека-ресурса, как сын семикратного чемпиона мира, бедная команда со слабым болидом может выкачать абсолютно всё, что только можно, обматерить его и выставить за дверь. Под всеобщее безразличие.

Насколько восторженно автоспортивный мир принял Мика Шумахера, настолько же быстро пытается вымарать тот факт, что при определённых обстоятельствах немец мог стать полноправным наследником своего отца и бороться за титулы в «Феррари». Жаль, что Михаэль не смог быть рядом с сыном в такие важные моменты его становления. Есть основания полагать, что всё сложилось бы по-другому.