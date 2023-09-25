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«Теперь я могу от них избавиться?» Мама Оскара Пиастри — о его детских трофеях

«Теперь я могу от них избавиться?» Мама Оскара Пиастри — о его детских трофеях
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Николь Пиастри, мама новозеландского юниора «Макларена» Оскара Пиастри, прокомментировала его попадание на подиум по итогам Гран-при Японии. В Сузуке Пиастри занял третье место.

«Хорошая работа, Оскар. Означает ли это, что я смогу наконец избавиться от некоторых из них [наград]», — написала Николь на своей странице в социальных сетях. К сообщению мама гонщика добавила фото его трофеев.

Фото: https://twitter.com/NicolePiastri

В настоящий момент Пиастри занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 57 очков. Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 400 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (223 очка). Топ-3 замыкает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (190 баллов).

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