Нико Хюлькенберг сравнил болид «Хааса» с тупым мечом

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о конкурентоспособности болида команды, сравнив его с тупым мечом после 14-го места на Гран-при Японии.
«Мы стараемся получить максимальную отдачу от каждой гонки, но мы можем предложить соперникам только тупой меч. Нам необходимо обновление болида, и мы с нетерпением ждём его», — приводит слова Хюлькенберга F1-Insider.
Партнёр Хюлькенберга по команде Кевин Магнуссен финишировал на 15-м месте, таким образом, американская команда вновь осталась без очков. «Хаас» располагается на восьмом месте в таблице Кубка конструкторов с 12 очками.
Напомним, победителем Гран-при Японии, который прошёл в минувшие выходные, стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Победа Макса позволила австрийскому коллективу досрочно завоевать Кубок конструкторов.
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