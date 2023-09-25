Себастьян Феттель получил предложение о выступлении в WEC

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель получил предложение о продолжении карьеры в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC), сообщает издание Auto Motor und Sport.

С Феттелем связалась британская компания «Йота», предложившая ему стать участником в классе LMP2 и выступить на автомобиле «Порше 963». Испытания могут пройти уже в начале октября в Испании.

«Пока ещё ничего не решено и не подписано, но этот вопрос остаётся у меня в голове. У меня ещё есть время на то, чтобы принять решение», — сказал Феттель во время пребывания на минувшем Гран-при Японии.

Сообщается также, что «Йота» ведёт переговоры с ещё одним экс-пилотом «Королевских гонок» — поляком Робертом Кубицей.