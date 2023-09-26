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Оруджев: судя по жестикуляции Гасли, в «Альпин» зреет французский скандал!

Оруджев: судя по жестикуляции Гасли, в «Альпин» зреет французский скандал!
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Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался по поводу ситуации в «Альпин» после Гран-при Японии.

Напомним, на Гран-при Японии Пьер Гасли остался недоволен просьбой команды пропустить вперёд напарника по команде Эстебана Окона перед самым финишем. В итоге Гасли финишировал десятым, позади соотечественника.

«Сам не понял, что там к чему. Но, судя по жестикуляции Пьера, после финиша, в полностью французской команде зреет французский скандал! Хотя, если не ошибаюсь, с Оконом у всех напарников были проблемы. С Чеко в «Форс Индия» они «били» друг друга с периодичностью, с Фернандо тоже. Мне кажется, с Эстебаном сложно долго сохранять хорошие отношения. Не имею в виду, что он тут не прав, но явно за кадром у них есть проблемы», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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