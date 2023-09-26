Оруджев: обычно я защищаю Сарджента, но сейчас не буду. Ошибок слишком много

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев дал комментарий по поводу пилота «Уильямса» Логана Сарджента.

«В квалификации Логана занесло, а если ты попал на траву на такой скорости, то ты уже пассажир. Так было с Кубицей, так было с Глоком много лет назад. Да даже Хуан-Пабло в 2005 году туда приехал, когда мне было 10 лет. Так что место опасное.

В гонке Сарджент ошибся с торможением и приехал в Боттаса. Там легко ошибиться, потому что тормозишь с поворотом руля. Всё это маленькие ошибки, которые привели к большим последствиям. Обычно я защищаю Логана. Но сейчас не буду. Ошибок слишком много, и они в буквальном смысле дорогие», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».