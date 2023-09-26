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Оруджев: обычно я защищаю Сарджента, но сейчас не буду. Ошибок слишком много

Оруджев: обычно я защищаю Сарджента, но сейчас не буду. Ошибок слишком много
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Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев дал комментарий по поводу пилота «Уильямса» Логана Сарджента.

«В квалификации Логана занесло, а если ты попал на траву на такой скорости, то ты уже пассажир. Так было с Кубицей, так было с Глоком много лет назад. Да даже Хуан-Пабло в 2005 году туда приехал, когда мне было 10 лет. Так что место опасное.

В гонке Сарджент ошибся с торможением и приехал в Боттаса. Там легко ошибиться, потому что тормозишь с поворотом руля. Всё это маленькие ошибки, которые привели к большим последствиям. Обычно я защищаю Логана. Но сейчас не буду. Ошибок слишком много, и они в буквальном смысле дорогие», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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