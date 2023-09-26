Даниил Квят поделился эффектным фото из боксёрского зала

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с тренировочного процесса. Даниил вновь поупражнялся в боксе.
«Работа никогда не останавливается», — написал Даниил.
Фото: Из личного архива Даниила Квята
Напомним, в апреле стало известно, что Квят подписал контракт с «Ламборгини». Даниил будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. Последний сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.
В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо:
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