Как сложилась судьба последних уволенных пилотов Формулы-1. Среди них два россиянина

Одним из главных событий первой половины сезона стало увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури». Скорее всего, на этой печальной ноте голландец навсегда попрощался с «Королевскими гонками». Впрочем, без работы Ник вряд ли останется: в Формуле-Е или WEC наверняка найдутся коллективы, готовые взять де Вриса. Ну, а пока что мы вспомним, как сложилась судьба пилотов, которые относительно недавно были уволены командами Формулы-1.

Даниэль Риккардо («Макларен») — 2022

До недавних пор это был самый свежий пример досрочного расторжения контракта команды с пилотом. В «Макларен» Дэн Риккардо приходил с целью сделать следующий шаг вперёд после неоднозначного отрезка в «Рено». Кто бы мог подумать, что этот трансферный ход будет стоить австралийцу места в пелотоне.

За два года Риккардо настолько разочаровал руководство «Макларена», что в Уокинге не поскупились на выплату компенсации за расторжение контракта в размере € 20 млн! Оставшись без команды, Дэн не придумал ничего лучше, как вернуться в «Ред Булл» на позицию резервного пилота. Казалось бы, на этом его карьера боевого гонщика подошла к логичному завершению, но этим летом её внезапно реанимировали провальные результаты Ника де Вриса: в преддверии Гран-при Венгрии Риккардо занял место голландца в кокпите «Альфа Таури».

Причём Дэн не просто вернулся в пелотон Ф-1, но и получил шанс побороться за место в «Ред Булл» – уж больно похожа вся эта история на смотрины Риккардо перед вероятным повышением до главной команды «быков». Впрочем, стать напарником Макса Ферстаппена австралиец сможет только в случае безупречного выступления за «Альфа Таури».

Никита Мазепин («Хаас») — 2022

Место в Формуле-1 Мазепин потерял ещё до старта сезона-2022 – во время предсезонных тестов в Барселоне. На фоне понятных внешнеполитических событий в «Хаасе» посчитали невозможным продолжать сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», а соответственно, и с Никитой. Помимо всего прочего, Мазепин ещё и попал под персональные санкции ЕС, которые ставили крест на его перспективах во многих зарубежных гоночных сериях.

Последние тесты Мазепина в составе «Хааса» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Оставшись за бортом мирового автоспорта, Никита переключил внимание на гонки по бездорожью. Летом он впервые принял участие в ралли-рейде «Шёлковый путь», с ходу одержав победу в классе мотовездеходов. А уже в начале 2023-го состоялось возвращение россиянина на международную арену – дебют в Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP2. В четырёх гонках экипаж Мазепина дважды финишировал в топ-3.

Суд ЕС уже дважды приостанавливал санкции в отношении российского пилота. Мазепин снова имеет право соревноваться на территории Европы, а также вести переговоры с гоночными командами. Быть может, в следующем сезоне мы увидим полноценное возвращение Никиты в мировое автоспортивное сообщество.

Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 2020

Тот редкий случай, когда увольнение положительно сказывается на карьере пилота. За семь лет выступлений за «Форс Индия» (в будущем «Рейсинг Пойнт») Перес успел застать смену владельца, названия, да и в целом вектора развития команды. Серхио смело можно было назвать лидером коллектива из Сильверстоуна, но при всём при этом в 2020 году мексиканца попросили на выход, несмотря на действующий контракт – в команде расчищали место под приход Себастьяна Феттеля (не Лэнса Стролла же выгонять).

К счастью для Серхио, в конце 2020 года «Ред Булл» находился в поисках второго пилота. Для Переса контракт с «быками» стал лучшей сделкой в карьере. Так мексиканец впервые получил болид, способный на постоянной основе сражаться за победы. За три неполных сезона в «Ред Булл» Чеко успел выиграть пять гонок. Нужно ли говорить, что, останься он в «Астон Мартин», о подобных достижениях можно было бы только мечтать.

Даниил Квят («Торо Россо») — 2017

Не могли же мы обойтись без «Ред Булл» в контексте увольнений. Жестокость кадровой политики «быков» Квят ощутил на себе ещё в 2016-м, когда прямо по ходу сезона он проследовал по маршруту «Ред Булл» – «Торо Россо». В следующем году он продолжил выступать за младшую команду «тауриновых», а под занавес сезона снова стал жертвой кадровой политики Доктора Марко.

В преддверии этапа в Малайзии (14 из 20) Квята высадили из команды ради практически завершившего выступления в японской Супер Формуле Пьера Гасли. В шести оставшихся Гран-при Даниил лишь раз выходил на старт, заменяя француза в составе «Торо Россо», когда тот уезжал на финальный этап японского первенства.

Даниил Квят подменяет Гасли на Гран-при США 2017 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Следующий год Квят проведёт в статусе запасного пилота «Феррари», а в 2019-м снова вернётся в пелотон Формулы-1, примкнув ко всё той же «Торо Россо». Проведя ещё два сезона за младшую команду «быков», Даниил окончательно потеряет место на стартовой решётке Ф-1.

В 2021-м он снова будет исполнять роль официального резервиста (на сей раз в «Альпин»). Следующий год россиянин должен был провести в WEC, но внешнеполитическая обстановка не позволила Даниилу дебютировать в гонках на выносливость. Вместо этого он выступал в российских марафонах, а также попробовал свои силы в NASCAR. Ну, а уже в 2023-м Квят наконец-таки дебютировал в WEC в классе LMP2. Следующий сезон россиянин начнёт уже в категории гиперкаров в составе заводской команды «Ламборгини».

Джолион Палмер («Рено») — 2017

Палмер – один их тех пилотов, чьи успехи в юниорских сериях не являются показателем таланта. В 2014-м британец с четвёртой попытки выиграл первенство GP2 – не очень впечатляет. Впрочем, привлечь внимание команды Ф-1 ему всё же удалось: сезон-2015 он провёл в качестве резервиста «Лотуса».

В следующем году «Лотус» преобразовался в «Рено», а Палмер был повышен до боевого пилота. Конечно, Джолион не был самым явным кандидатом на вакантное место в пелотоне Ф-1, однако спонсорский пакет британца прорубил ему дорогу в «Королевские гонки».

В дебютном сезоне Палмер, хоть и проигрывал своему напарнику Магнуссену, но всё же не выглядел совсем уж безнадёжным. А вот уже в следующем году, когда партнёром Джолиона стал Хюлькенберг, в «Рено» узрели истинный уровень британца. Боссы из Энстоуна не стали дожидаться завершения сезона, уволив Палмера за четыре этапа до окончания чемпионата – место Джолиона занял ушедший из «Торо Россо» Карлос Сайнс.

Потеряв место в Ф-1, Палмер, по сути, завершил гоночную карьеру. В 2018-м британец стал штатным гоночным экспертом BBC. Позже он будет писать для официального сайта Формулы-1, а начиная с этого года Джолион трудится на F1 TV в качестве комментатора.

Рио Харианто («Манор») — 2016

Харианто – один из последних классических рента-драйверов Формулы-1. Своим пребыванием в «Королевских гонках» он запомнился только победой в первом в истории голосовании за звание «гонщик дня» (не зря же в Индонезии живут 270 млн человек). Позже, конечно, результаты были пересмотрены, но в истории сей прецедент остался.

Рио Харианто в Формуле-1 предсказуемо не впечатлил Фото: Charles Coates/Getty Images

Что касается спортивной составляющей формульной карьеры Харианто, то там всё ограничилось внутрикомандным сражением с Паскалем Верляйном, которое сложилось не в пользу индонезийца. Впрочем, боссы «Манора» взяли Харианто в команду вовсе не за талант. Поэтому, когда Рио лишился спонсорской поддержки, его тут же заменили на Эстебана Окона – прямо посреди сезона.

В дальнейшем Харианто будет выступать исключительно в азиатских «кузовах». На родном континенте он также не добьётся особых успехов. Последний раз Рио принимал участие в автоспортивных соревнованиях в феврале 2020-го. Пожалуй, его гоночную карьеру можно считать завершённой.

Пастор Мальдонадо («Лотус») — 2016

За время выступлений в «Королевских гонках» Пастору удалось стать одним из 113 пилотов, побеждавших в Формуле-1. Впрочем, несмотря на триумф в Барселоне, венесуэлец на протяжении всей своей карьеры являлся рента-драйвером, представляя интерес для команд в первую очередь своим спонсорским пакетом. Скорость-то у Пастора была, а вот стабильность…

Именно из-за отсутствия должной финансовой поддержки Мальдонадо и потерял место в Ф-1 в начале 2016 года. Просрочки по платежам главного спонсора Пастора венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA сподвигли «Рено» (вернулись в Ф-1, выкупив команду у «Лотуса») расторгнуть контракт с Мальдонадо и продвинуть Палмера.

Далее Пастор станет штатным тест-пилотом «Пирелли», а также безуспешно попытается вернуться в Ф-1 посредством сотрудничества с «Заубером». Неудачей обернулись и его попытки дебютировать в IndyCar. В мир автоспорта Мальдонадо вернётся только в 2018-м: следующие два года он проведёт в гонках на выносливость и даже займёт третье место в классе LMP2 по итогам одного из сезонов. В последний раз на старт гоночного соревнования Пастор выходил летом 2019-го.