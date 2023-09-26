Джефф Монсон побывал в гостях у команды «КАМАЗ-мастер»

Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон посетил расположение команды «КАМАЗ-мастер». Фото с визита появились в телеграм-канале российского гоночного коллектива.

Экскурсию для Монсона провёл первый российский победитель престижного ралли-марафона «Дакар» Наиль Багаветдинов.

Фото: https://t.me/kamazmaster_team

Фото: https://t.me/kamazmaster_team

Фото: https://t.me/kamazmaster_team

В активе Монсона 89 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом), и 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью. В середине февраля Монсон рассказал, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки.

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