Окон: думал, что моя гонка закончится на первом круге в Японии
Поделиться
Пилот «Альпин» Эстебан Окон думал, что его гонка закончилась после столкновения с Валттери Боттасом и Алексом Албоном на первом круге Гран-при Японии.
«Я думал, что гонка закончится на первом круге. Меня как будто бы зажали со всех сторон, и я ничего не мог сделать. Это немного неприятный инцидент, но мне удалось уйти на пит-лейн благодаря сейфти кару.
Мне пришлось откатиться в самый конец решетки, но постепенно я сумел выйти на хорошие позиции и улучшить результат. В итоге обе наши машины попали в очки, что является хорошей наградой после сложной недели», — приводит слова Окона Racingnews365.
Ранее Окон рассказал о командном правиле по поводу смены позиций с партнёром во время гонки.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
14:23
-
14:01
-
13:19
-
12:45
-
12:17
-
12:05
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:15
-
10:50
-
10:48
-
10:20
-
09:49
-
09:25
-
00:33
- 25 сентября 2023
-
23:17
-
22:33
-
21:36
-
20:39
-
20:07
-
19:34
-
18:52
-
17:56
-
16:46
-
15:28
-
14:11
-
13:12
-
13:11
-
12:39
-
12:18
-
12:07
-
11:38
-
10:43
-
10:41
Партнерский контент