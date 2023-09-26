Окон: думал, что моя гонка закончится на первом круге в Японии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон думал, что его гонка закончилась после столкновения с Валттери Боттасом и Алексом Албоном на первом круге Гран-при Японии.

«Я думал, что гонка закончится на первом круге. Меня как будто бы зажали со всех сторон, и я ничего не мог сделать. Это немного неприятный инцидент, но мне удалось уйти на пит-лейн благодаря сейфти кару.

Мне пришлось откатиться в самый конец решетки, но постепенно я сумел выйти на хорошие позиции и улучшить результат. В итоге обе наши машины попали в очки, что является хорошей наградой после сложной недели», — приводит слова Окона Racingnews365.

Ранее Окон рассказал о командном правиле по поводу смены позиций с партнёром во время гонки.