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Окон ответил на недовольство Гасли приказом команды поменяться местами перед финишем

Окон ответил на недовольство Гасли приказом команды поменяться местами перед финишем
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о командном правиле по поводу смены позиций с партнёром во время гонки.

Напомним, на Гран-при Японии Пьер Гасли остался недоволен просьбой команды пропустить вперёд напарника по команде Эстебана Окона перед самым финишем. В итоге Гасли финишировал десятым, позади соотечественника.

«Я работаю в этой команде уже четыре года, и правило всегда было одним и тем же. Если вы вынужденно меняетесь позициями, что я и сделал с Пьером, пропустив его вперёд, но при этом вы не можете обойти машину перед вами, то всегда меняетесь обратно. То же самое было с Даниэлем, то же самое было с Фернандо.

Мы делали это много раз. Я всегда предпочитаю бороться на трассе, но я понимаю точку зрения команды, которая заключается в том, чтобы попытаться заработать ещё несколько очков. Думаю, что сегодня мы максимально использовали все возможности и мы можем гордиться собой за хорошую командную работу», — приводит слова Окона RaceFans.

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