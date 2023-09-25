Окон ответил на недовольство Гасли приказом команды поменяться местами перед финишем

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о командном правиле по поводу смены позиций с партнёром во время гонки.
Напомним, на Гран-при Японии Пьер Гасли остался недоволен просьбой команды пропустить вперёд напарника по команде Эстебана Окона перед самым финишем. В итоге Гасли финишировал десятым, позади соотечественника.
«Я работаю в этой команде уже четыре года, и правило всегда было одним и тем же. Если вы вынужденно меняетесь позициями, что я и сделал с Пьером, пропустив его вперёд, но при этом вы не можете обойти машину перед вами, то всегда меняетесь обратно. То же самое было с Даниэлем, то же самое было с Фернандо.
Мы делали это много раз. Я всегда предпочитаю бороться на трассе, но я понимаю точку зрения команды, которая заключается в том, чтобы попытаться заработать ещё несколько очков. Думаю, что сегодня мы максимально использовали все возможности и мы можем гордиться собой за хорошую командную работу», — приводит слова Окона RaceFans.
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