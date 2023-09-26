Албон: пятисекундный штраф ничему не учит гонщиков

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказал мнение о том, что стандартный пятисекундный штраф за столкновение в Формуле-1 недостаточно строг и «ничему не учит гонщиков».
«В Японии я избежал столкновения с Пересом, а потом он снова сделал это с Кевином. Я был позади него, так что мне было видно лучше всех. Очевидно, это ничему не учит гонщиков, потому что наказание недостаточно строгое. То есть это происходит уже в двух гонках подряд», — приводит слова Албона Autosport.
Напомним, в начале гонки в Японии Перес столкнулся с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, повредив переднее антикрыло, что вынудило его отправиться в боксы. После этого мексиканец ненамеренно обогнал несколько машин во время нахождения на трассе машины безопасности, получив пятисекундный штраф. Ещё один штраф Перес получил, столкнувшись с Кевином Магнуссеном из «Хааса».
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